La Knesset débloque 1,2 milliard de shekels pour la reconstruction dans le nord après des mois de retard

La commission des finances de la Knesset a validé lundi le déblocage de 1,2 milliard de shekels (320 millions d'euros) pour les programmes de réhabilitation et de relance économique dans le nord du pays. Ce transfert, attendu depuis des mois, avait été retardé par le refus du ministère des Finances de fournir les informations complémentaires demandées par les conseillers juridiques de la commission.

Ce retard a privé de ressources essentielles les communautés encore meurtries par la guerre contre le Hezbollah, qui a déplacé environ 60 000 habitants du nord entre octobre 2023 et novembre 2024.

Le financement permettra de mettre en œuvre deux résolutions gouvernementales adoptées en juillet. Elles visent à soutenir les villes situées dans un rayon de deux kilomètres de la frontière libanaise, dont les habitants ont été évacués, et à relancer l'activité économique et municipale jusqu'à neuf kilomètres de la frontière.

Ces fonds s'inscrivent dans un plan plus large de réhabilitation et de développement du nord approuvé en octobre 2024, prévoyant 15 milliards de shekels (environ 4 milliards d'euros) sur cinq ans. Une partie importante de cette enveloppe n'a pas encore été décaissée.

L'avocate Shlomit Erlich, conseillère juridique de la commission, a expliqué que le Trésor avait initialement soumis des documents incomplets et refusé de fournir les informations supplémentaires demandées. Un représentant du département du Budget a confirmé avoir reçu la demande initiale il y a près de trois mois, en août, et n'avoir transmis les documents complets qu'il y a cinq jours.

"On prétend que cela prend du temps, mais nous n'en avons pas", a déploré Tzachi Chen, directeur adjoint du Conseil régional de Ma'ale Yosef. "Nous avons déjà engagé des millions auprès d'entrepreneurs et nous croulons sous le poids des dettes. Les fonds doivent arriver immédiatement."

Le président de la commission des finances, le député Hanoch Milwidsky, a rejeté les accusations selon lesquelles la commission serait responsable du retard. Tout en affirmant ne pas croire à un blocage "délibéré" du ministère des Finances, il a appelé le ministre Betsalel Smotrich à "faire ce qui est nécessaire" pour garantir un versement rapide des fonds.