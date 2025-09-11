La Knesset vote une rallonge budgétaire destinée à la défense et à l'aide humanitaire pour Gaza

Articles recommandés -

Dans un contexte de guerre prolongée, le Parlement israélien a validé mercredi soir une augmentation budgétaire de 31 milliards de shekels (8 milliards d'euros) pour l'exercice 2025. Le vote, acquis par 42 voix contre 37, a mis en lumière les profondes divisions au sein de la coalition gouvernementale.

Cette rallonge porte le budget total israélien à près de 787 milliards de shekels (202 milliards d'euros), l'essentiel étant consacré aux dépenses militaires. Parallèlement, 1,6 milliard de shekels sont alloués à l'aide humanitaire pour Gaza, tandis qu'une réduction générale de 3,35% touchera l'ensemble des ministères dès janvier prochain.

Le déficit autorisé pour 2025 a également été relevé à 2,5%, reflétant les contraintes budgétaires exceptionnelles liées au conflit en cours.

Chantage politique d'Otzma Yehudit

L'adoption du texte a failli capoter en raison des exigences du parti d'extrême droite Otzma Yehudit. Son leader, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, conditionnait son soutien au transfert de 80 millions de shekels vers son ministère du Néguev et de la Galilée.

Un compromis de dernière minute a été trouvé : 160 millions de shekels supplémentaires seront consacrés aux forces de police. Toutefois, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, actuellement en déplacement en Inde, a immédiatement démenti l'existence d'un tel accord. "Le budget vise à financer la guerre, pas à satisfaire des demandes sans rapport avec celle-ci", a répliqué son cabinet, dénonçant les "crises artificielles" créées par certains partenaires de coalition.

Les ultra-orthodoxes divisés

Les partis religieux ont adopté des stratégies différentes. Degel HaTorah a choisi l'abstention, estimant que les engagements n'avaient pas été respectés, notamment concernant le financement de l'éducation ultra-orthodoxe. Son leader Moshe Gafni avait menacé de s'opposer à la mesure après la suppression de 481 millions de shekels destinés aux écoles haredi.

Plus radical, Agoudat Israël a voté contre le budget. "Au lieu de manifester demain, nous organisons une manifestation en séance plénière", a déclaré son président Yitzhak Goldknopf, appelant les autres partis ultra-orthodoxes à le rejoindre.

Le parti séfarade Shas a, lui, soutenu le budget après avoir négocié des contreparties financières. Selon des sources parlementaires, plus de 120 millions de shekels supplémentaires seraient alloués aux ministères qu'il contrôlait jusqu'à récemment, notamment celui des Affaires religieuses.

Opposition critique mais affaiblie

L'opposition a dénoncé ces marchandages en temps de guerre. "Le gouvernement alloue toujours plus d'argent pour graisser la coalition tandis que nos services publics seront réduits", s'est insurgée Orit Farkash Hacohen, membre de la commission des finances.

Vladimir Beliak (Yesh Atid) a critiqué "l'incapacité du gouvernement à gérer une politique budgétaire responsable", déplorant les coupes dans l'éducation, la santé et la protection sociale.

Cependant, l'absence de plusieurs figures de l'opposition, dont Yair Lapid et Benny Gantz, a facilité l'adoption du texte dans un Parlement où coalition et opposition disposent chacune de 60 sièges.

Le projet de loi doit maintenant passer devant la commission des finances avant les deuxième et troisième lectures définitives. Les négociations promettent d'être âpres, plusieurs partis ayant conditionné leur soutien final à l'obtention de nouvelles garanties budgétaires.