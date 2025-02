La liste des otages libérables attendue avant 16h, Israël se prépare à des violations de l'accord par le Hamas

Trois otages supplémentaires devraient être libérés samedi dans le cadre de la phase A de l'accord conclu avec le Hamas. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale, anticipant d'éventuelles violations de l'accord dans le contexte des déclarations de Trump sur le déplacement des Gazaouis en pays étranger.

Le Hamas doit communiquer aujourd'hui avant 16h00 la liste des otages qui seront libérés demain. Contrairement aux précédentes libérations, les autorités israéliennes n'ont pas d'informations préalables sur l'identité des personnes concernées. Selon le site d'information Ynet, la famille Bibas - Shiri et ses enfants Ariel et Kfir - pourrait faire partie des libérés, suite à la récente libération du père, Yarden Bibas. On ignore toujours si les deux enfants et leur mère sont vivants, mais selon des informations relayées par la chaîne Al Jazeera jeudi, ce sont bien leurs trois corps qu'Israël récupèrera samedi.

Sept hommes âgés de 50 à 85 ans figurent parmi les otages potentiellement concernés, dont Ohad Ben Ami, Eliyahu Sharabi et Itzik Elgert. Dix autres otages, considérés comme malades ou blessés, sont également sur la liste, y compris Avraham Mengistu et Hisham al-Sayed, détenus à Gaza depuis près d'une décennie.

A ce jour, 79 hommes et une femme déclarée comme morte sont toujours retenus captifs par le Hamas. A l'issue de la première phase, 59 personnes enlevées resteront à Gaza, dont 35 déclarées mortes ou assassinées.

Dans un entretien accordé au commentateur politique Yaakov Berdugo, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé ses objectifs : "Nous visons la libération de tous les otages, l'élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, et la garantie que Gaza ne représente plus une menace pour Israël."

Les forces de sécurité israéliennes maintiennent un niveau de vigilance élevé, particulièrement en Judée-Samarie, à Jérusalem et à l'intérieur du pays, pour prévenir d'éventuels incidents lors des libérations de prisonniers palestiniens qui auront lieu en contrepartie du retour des otages.