"La lutte s'est avérée inutile, Israël est trop fort", confie un terroriste libéré

Zakaria Zubeidi, figure emblématique du terrorisme palestinien libéré en janvier dernier dans le cadre du second accord sur les otages, s'est confié au New York Times dans un entretien publié mardi soir. Ses déclarations marquent un tournant surprenant dans sa vision de la lutte armée.

"Je sens que ma vie de terroriste s'est révélée inutile", a déclaré l'ancien dirigeant des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Selon lui, toutes les actions qu'il a menées n'ont pas fait avancer la création d'un État palestinien et n'y contribueront peut-être jamais. "Nous devons reconsidérer nos outils. Nous avons essayé le fusil, nous avons essayé de tirer, il n'y a pas de solution", a-t-il affirmé.

Zubeidi s'interroge désormais ouvertement : "Quelle est la solution ? Je me pose moi-même cette question." Il estime que tant l'Intifada que l'Autorité palestinienne ont échoué, car Israël est "trop fort pour être vaincu par la violence, et trop égoïste pour récompenser un véritable partenariat palestinien".

Pour illustrer ses propos, il a retiré plusieurs dents artificielles, révélant une bouche complètement édentée. Il affirme que ses dents et sa mâchoire ont été brisées lors de son dernier emprisonnement, prétendant avoir été battu par des gardiens après l'attaque du Hamas d'octobre 2023. Le service pénitentiaire israélien a démenti ces allégations, déclarant n'avoir "aucune connaissance de tels incidents".

En 2021, Zubeidi avait défrayé la chronique en s'évadant spectaculairement de la prison de Gilboa avec cinq autres détenus du Jihad islamique palestinien. Il avait alors décrit cette évasion comme "une liberté qui inonde mes veines".