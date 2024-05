Gaza : Tsahal encercle tout l'est de Rafah et coupe la ville en deux | LIVE

Gaza : Tsahal encercle tout l'est de Rafah et coupe la ville en deux

De violents combats ont lieu dans les régions de Zeitoun dans le centre de la bande de Gaza et de Rafah dans le sud. L'agence de presse Reuters a rapporté que les chars israéliens occupent depuis aujourd'hui la route principale qui sépare Rafah d'est en ouest, de sorte qu'ils ont en fait encerclé toute la partie est de la ville. Les chars israéliens encerclaient déjà l'est Rafah par le sud au début de l'opération, et ont pris le contrôle du terminal de Rafah entre la ville et l'Égypte. Parallèlement, tout au long de la journée, les habitants de Rafah ont signalé des attaques répétées, principalement dans l'est et le nord-est de la ville, ainsi que des combats intenses et de violents échanges de tirs entre les forces de Tsahal et les terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Selon l'UNICEF, au cours des cinq derniers jours, au moins 100 000 personnes ont quitté Rafah. À l'heure actuelle, il semble que l'argument principal en Israël soit que seule la poursuite de la pression militaire sur Rafah peut faire changer la position obstinée du Hamas dans les négociations pour un accord de trêve et de libération d'otages.