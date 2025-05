La majorité des résidents des localités frontalières de Gaza sont rentrés chez eux

59 000 résidents de la région de Tekuma en bordure de Gaza, représentant environ 92% de l'ensemble des habitants de la zone, sont rentrés dans leurs foyers après l'attaque du 7 octobre, selon les données publiées lundi matin par l'administration Tekuma. Le rapport, publié à l'approche du 600e jour de guerre, indique que dans 3 des 10 localités les plus gravement touchées, les travaux de rénovation critiques pour le retour des résidents ont été achevés.

Le budget de reconstruction physique pour l'ensemble des localités s'élève à environ 1,4 milliard de shekels. Pour les dix localités les plus durement touchées, près d'un milliard de shekels ont été alloués. Au kibboutz Be'eri, gravement touché lors de l'attaque du 7 octobre, un progrès d'environ 96% a été enregistré dans les travaux de rénovation des bâtiments. 290 bâtiments résidentiels sur 340 ont été rénovés, ainsi que 25 bâtiments publics sur 43. Dans le cadre du plan de reconstruction, de nouveaux bâtiments résidentiels, des bâtiments publics, éducatifs et des infrastructures seront construits dans le kibboutz.

À Re'im, un progrès de 95% a été enregistré, avec 90 bâtiments résidentiels rénovés sur environ 100. En plus de ceux-ci, des travaux sont en cours pour la construction de 10 bâtiments résidentiels qui remplaceront ceux destinés à la démolition. Le budget de reconstruction du kibboutz s'élève à environ 27 millions de shekels. À Nirim, les travaux de rénovation de 100% des bâtiments nécessitant une reconstruction ont été achevés, et pendant les mois d'été, les travaux de construction du quartier des "jeunes" dans le kibboutz devraient se terminer.

Moshe Shai/FLASH90

À Kerem Shalom, environ 60 bâtiments résidentiels sur 70 ont été rénovés, le taux de progression s'élevant à environ 85%, selon le rapport de l'administration Tekuma. Dans le kibboutz voisin, Holit, les travaux de rénovation ont commencé sur 25 bâtiments résidentiels sur environ 90. Dans le kibboutz, 16 bâtiments seront démolis et reconstruits, le taux de progression n'y étant que d'environ 30%.

À Ein HaShlosha, des travaux de reconstruction sont en cours sur environ 100 bâtiments destinés à la rénovation, dont certains ont été achevés. Des bâtiments temporaires ont été érigés dans le kibboutz pour les familles dont les maisons ont été détruites, afin qu'elles puissent revenir avec l'ensemble de la communauté. À Kfar Aza, les travaux de rénovation ont commencé sur environ 100 bâtiments résidentiels sur 280, le taux de progression s'élevant à environ 30%. À Kissufim, les travaux de rénovation ont commencé sur environ 20 bâtiments.

Le rapport indique également que parmi 34 des localités de la région Tekuma, qui sont déjà rentrées chez elles et pour lesquelles il n'y a pas d'obstacle, des processus de construction avancés se déroulent dans le cadre de la mise en œuvre des "paniers communautaires". Ces paniers comprennent des budgets de reconstruction ainsi que des budgets pour la construction de nouveaux espaces et services communautaires. Grâce à ces budgets, des projets tels que des plans directeurs pour les bâtiments publics, la construction d'installations sportives, et le développement et la modernisation des infrastructures communautaires sont réalisés.

En revanche, le forum "Habayta" (Vers la maison), qui regroupe les 11 localités gravement touchées par l'attaque du Hamas, présente une image quelque peu différente. Selon une enquête approfondie menée par le forum, il ressort que 30% des résidents des localités gravement touchées ne travaillent pas, contre environ 10% avant l'attaque. Environ la moitié ne travaillent pas en raison de difficultés émotionnelles ou psychologiques. De plus, aujourd'hui seulement 45% travaillent à temps plein - contre 70% avant l'attaque.

L'enquête révèle également que seulement 45% des résidents de ces localités, qui ne sont pas encore rentrés chez eux, ont déclaré qu'ils reviendront quand cela sera possible. Près de la moitié ne savent pas encore. Concernant les dépenses, environ 60% ont signalé que leurs dépenses sont significativement plus élevées depuis le déclenchement de la guerre. Les domaines principaux : consommation de base (74,6%) et transport (60,1%). Plus de 70% ont signalé ressentir une anxiété financière élevée suite à la guerre.

Le directeur général du forum "Habayta", Eden Bizman : "Les données qui ressortent de cette enquête nous placent devant un signal d'alarme rouge et éclatant. La situation économique et professionnelle parmi les résidents exige une attention et la recherche de solutions de manière immédiate". Bizman a également déclaré qu'"aucune aide financière de quelque nature que ce soit ne pourra conduire à une véritable reconstruction sans le retour des otages des mains de l'ennemi".

Aviad Friedman, directeur de l'administration Tekuma, a déclaré que "les progrès significatifs dans la reconstruction et la construction constituent un élément important dans le processus de reconstruction de la région. Nous agissons ensemble avec les conseils et les communautés pour que la région retrouve sa prospérité et sa croissance". Friedman a également ajouté : "On peut déjà voir le renouveau, la construction et les améliorations, nous prions tous pour le retour rapide des otages, et nous agissons pour garantir qu'ils voient une région florissante et prospère".