La mère d'un des otages nommée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine TIME

Rachel Goldberg-Polin, dont le fils de 23 ans, Hersh Goldberg-Polin, a été enlevé lors du festival Nova et est détenu par le Hamas depuis le 7 octobre, a été désignée par le magazine TIME comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde pour l'année 2024, a annoncé le magazine mercredi.

Yonatan Sindel/Flash90

TIME a déclaré que son inclusion dans la liste était "en reconnaissance de l'impact qu'elle et son mari Jon Polin, ainsi que des centaines d'autres familles d'otages pris par le Hamas et des millions de personnes dans le monde, ont eu en sensibilisant le monde à la crise des otages et de leurs efforts inébranlables pour continuer à se battre pour la libération de Hersh et de chaque otage."

"Je prie pour que cette plateforme aide à inciter le monde à ne pas abandonner ces 133 âmes restantes, qui viennent de 25 pays, de 5 religions et dont l'âge varie de 15 mois à 86 ans, et qui sont maintenant détenues en captivité à Gaza depuis 194 jours", a ajouté Goldberg-Polin. "Nous ne devons pas fermer les yeux sur la souffrance de ces êtres humains, ainsi que sur la souffrance de tous les innocents à Gaza."

https://twitter.com/i/web/status/1778488613400879597

Goldberg-Polin a été l'un des membres les plus influents de la famille des otages à s'exprimer sur la scène internationale. Elle a rencontré des dizaines de dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, s'est adressée à l'ONU à New York et à Genève, et a même obtenu une audience avec le pape François pour plaider la cause des otages. "Je continuerai à me battre jusqu'à ce que Hersh et tous les otages soient libérés", a déclaré Goldberg-Polin. "C'est notre devoir en tant qu'êtres humains de ne pas les oublier et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette crise humanitaire."