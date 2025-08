La mère d'un otage décédé appelle à une capitulation immédiate pour sauver les captifs encore vivants

Articles recommandés -

Iris Haïm, mère de Yotam Haïm, otage tué accidentellement par l'armée israélienne après 70 jours de captivité à Gaza, a livré un témoignage bouleversant dimanche à la radio israélienne Kan Reshet Bet. Suite à la diffusion de nouvelles vidéos d'otages par le Hamas, elle appelle à une capitulation immédiate pour sauver les captifs encore vivants.

"Les gens qui sont là-bas doivent revenir, pas aujourd'hui, hier", a-t-elle martelé. "Hier, j'ai compris que c'était fini, il faut accepter de capituler. Je n'ai pas peur de ce mot, car capituler est moins terrible que de laisser ces enfants (les otages) mourir de faim."

Cette prise de position radicale fait suite à la publication par le Hamas d'une vidéo glaçante montrant Evyatar David, un otage israélien contraint de creuser sa propre tombe sous la menace des terroristes. Dans cet enregistrement, l'homme apparaît squelettique et déclare : "Je ne sais pas s'il y aura de la nourriture, je n'en ai aucune idée. Je ne mange plus depuis plusieurs jours consécutifs... Je maigris de jour en jour et deviens de plus en plus faible."

"Jusqu'à hier, jusqu'à cette image du squelette qui va mourir, je croyais fermement qu'ils avaient des forces et pouvaient survivre", a expliqué Iris Haïm. "Mais j'ai vu un homme qui n'a aucune chance, c'est fini. Il n'a plus de forces."

La mère endeuillée remet en question la stratégie militaire israélienne : "Il y a un moment où il faut arrêter cette voie qui ne mène nulle part. Le prix que nous payons, nous l'avons déjà payé le 7 octobre, c'était déjà le pire. On parle de 'capitulation', alors oui, je dis oui, capitulation."

Pour elle, la véritable capitulation a eu lieu bien avant : "Nous avons déjà capitulé le 7 octobre et pendant les 20 années précédentes. Le Hamas était là et nous avons nourri le monstre qui a grandi. Maintenant, il faut ramener les otages à la maison, puis partir en guerre totale contre le Hamas."

Le Jihad islamique a également diffusé jeudi dernier une vidéo de l'otage Rom Braslavsky, prétendant qu'elle avait été tournée deux jours avant la "perte de contact" avec ses geôliers. Ces témoignages accablent la pression sur le gouvernement israélien.