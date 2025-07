La mère de Matan Angrest, captif à Gaza, accuse Netanyahou de favoriser certains otages plutôt que d'autres

Articles recommandés -

Anat Angrest, la mère du soldat Matan Angrest détenu à Gaza depuis le 7 octobre, a formulé de graves accusations contre Benjamin Netanyahou lors d'une interview accordée à la radio Kan Reshet Bet jeudi. Elle affirme que le Premier ministre israélien lui aurait déclaré en janvier 2025, lors du précédent accord avec le Hamas, que "parce que notre fils est un soldat, il renonce à lui pour le moment, malgré son état humanitaire".

Des priorités controversées

Selon Anat Angrest, Netanyahou aurait insisté sur des noms spécifiques d'otages qu'il souhaitait voir libérés dans l'accord précédent, délaissant d'autres captifs. "Nous avons des transcriptions et des protocoles de hauts responsables montrant comment Israël a refusé d'avancer sans eux", a-t-elle déclaré, refusant toutefois de révéler les identités concernées.

La mère de famille explique que ces conversations avec des officiers d'accompagnement dans diverses instances ont été enregistrées et retranscrites. "Le Premier ministre et Gal Hirsch savent quels noms nous ont été communiqués - ceux sur lesquels Israël a insisté et sans lesquels il n'y aurait pas d'accord", a-t-elle précisé.

Un appel à l'égalité de traitement

Cinquante otages restent détenus à Gaza, dont 49 hommes et une femme. Anat Angrest évoque les témoignages de survivants de captivité concernant la torture subie par les jeunes hommes et soldats détenus à Gaza. Elle souligne que son fils, capturé en uniforme et blessé au combat, a subi un lynchage particulièrement violent.

"Mon fils est dans un état bien pire que des otages qui sont heureusement revenus dans un certain état et se rétablissent rapidement, alors que le mien est toujours là-bas", témoigne-t-elle avec émotion.

Citant la récente libération d'Edan Alexander, elle exige que Netanyahou fasse preuve de la même détermination pour Matan : "Je demande que Netanyahou insiste cette fois sur Matan en tant que soldat israélien, qu'il le ramène enveloppé dans un drapeau bleu et blanc, pas américain".

Au-delà du cas personnel, elle appelle le gouvernement à démontrer aux soldats combattant à Gaza que l'État ne les abandonnera pas s'ils se retrouvent dans une situation similaire.