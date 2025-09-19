La mère de Matan Zangauker brandit une bouteille d'urine de son fils trouvée à Gaza : "C'est tout ce qu'on m'a ramené de lui"

Articles recommandés -

Une scène particulièrement poignante s'est déroulée jeudi soir lors des manifestations pour les otages à Jérusalem. Einav Zangauker, mère de l'otage Matan Zangauker, a révélé avoir reçu des autorités israéliennes une bouteille d'urine de son fils, récupérée lors d'opérations à Khan Yunes.

"Au lieu de récupérer mon enfant grâce à un accord et d'éviter de mettre en danger les soldats et les réservistes, au lieu de mettre fin à cette guerre et de permettre à une nation entière de se rétablir et de se reconstruire, de guérir son corps et son âme, voilà ce que l'État d'Israël m'a rapporté de mon fils, trouvé dans un tunnel de Khan Younes : l'urine de Matan", a-t-elle déclaré en brandissant le sac contenant la bouteille.

La mère a poursuivi, très émue : "Voilà ce que j'ai aujourd'hui de mon enfant. Je ne me contenterai pas de cette bouteille d'urine. je veux l'embrasser ! Je veux l'aider à guérir ! Je veux l'accompagner jusqu'à la Houppa avec Ilana aux côtés de ses sœurs !"

Elle s'est ensuite directement adressée au Premier ministre Benjamin Netanyahou : "Monsieur le Premier Ministre, il vous incombe de me rendre mon fils. Il vous incombe de ramener les vingt otages encore en vie. Il vous incombe – avec une seule signature, rien de plus – d'obtenir un accord global pour le retour de nos morts et leur inhumation."

Les familles d'otages ont installé un campement d'urgence devant la résidence du Premier ministre rue Azza à Jérusalem, où elles passent leur quatrième nuit consécutive sous des tentes. Parmi elles, l'ancienne otage Ilana Gritzewsky, compagne de Matan.

Malgré leur expulsion mercredi soir par la police, les manifestants sont revenus. "Nous ne nous arrêterons pas et n'abandonnerons pas nos 48 proches", a déclaré le forum des otages et des familles disparues, appelant "le peuple israélien à se rendre à Jérusalem demain soir et à se joindre à nous pour exiger un accord immédiat sur le retour de tous les otages et la fin de la guerre."