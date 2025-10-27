"La mort les guettait à chaque instant", raconte une proche des frères Horn libérés de captivité
Eitan Horn vient d'être libéré, tandis que son frère Yair l'a été en février
Les anciens otages israéliens Eitan et Yair Horn ont été retenus par le Hamas dans un tunnel dangereux, constamment menacé d’effondrement ou d’explosion, a raconté leur belle-sœur, Dalia Cusnir, vendredi lors d’une interview sur KAN Reshet Bet.
« Le Hamas leur répétait sans cesse que si l’armée israélienne s’approchait, qu'ils mourraient tous, otages et terroristes confondus », a-t-elle expliqué. « Ils savaient que le tunnel pouvait s’effondrer ou exploser à tout moment. »
Pendant leur captivité, les deux frères se sont liés d’amitié avec d’autres otages, Nimrod Cohen et David Cuneo. Le groupe discutait souvent de ce qu’ils feraient une fois libérés. « Ils ont compris qu’ils devaient rester forts et prendre soin les uns des autres. Quand l’un faiblissait, un autre le relevait », a ajouté Dalia Cusnir.
Yair Horn a été libéré en février 2025 aux côtés de Sagui Dekel, après que le Hamas les a contraints à « choisir » qui partirait. Eitan, resté sur place, a assisté à leur départ et vu plus tard les images de leur libération, une expérience qu’il a vécue comme une souffrance psychologique profonde, selon sa belle-soeur. Il a finalement été libéré le 13 octobre avec les 19 autres otages en vie encore à Gaza.
Aujourd’hui, les deux frères entament un long processus de rétablissement physique et psychologique après des abus extrêmes. « Ils sont rentrés chez eux vivants, et c’est le plus important. Mais le chemin reste long, sur le plan émotionnel et physique », a précisé Dalia Cusnir.
Cette dernière a également évoqué l’impact de la captivité sur leur entourage. Son mari, Amos, aurait dû se trouver à Nir Oz avec ses frères le 7 octobre. « Parfois, je pense que les trois frères auraient pu être enlevés », confie-t-elle. « Amos s’en est beaucoup voulu de ne pas être là pour les protéger… Nous avons tous un long chemin de réhabilitation devant nous. »