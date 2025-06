La police recherche d'où Al-Jazeera a diffusé un impact dans le nord d'Israël

Al-Jazeera a diffusé en direct dans la nuit la chute d'un projectile dans la zone côtière du nord d'Israël, déclenchant une intervention policière immédiate. "Des patrouilles du district côtier ont été déployées pour effectuer des recherches et gérer l'incident", a indiqué la police. Cette retransmission ravive les tensions autour de la présence du média qatari en Israël. Le gouvernement avait voté l'année dernière la fermeture des bureaux d'Al-Jazeera sur le territoire. Toutefois, la législation adoptée n'a pas entraîné l'arrêt effectif des activités de la chaîne, mais impose une limitation à quarante-cinq jours renouvelables.

Forte de plus de cent cinquante millions de téléspectateurs mondiaux, Al-Jazeera diffuse en arabe et en anglais et constitue l'un des principaux réseaux d'information internationaux. Depuis ses débuts en Israël, et particulièrement après le 7 octobre, Tel Aviv reproche à ses émissions de favoriser l'ennemi, de véhiculer la propagande du Hamas et de divulguer des renseignements stratégiques.

Les autorités israéliennes dénoncent régulièrement la capacité d'Al-Jazeera à documenter et transmettre instantanément les événements militaires. Ces diffusions en temps réel sont perçues comme compromettant la sécurité des opérations en cours. La question de la présence médiatique de la chaîne qatarie demeure un point de friction constant, les responsables sécuritaires estimant que certaines retransmissions peuvent nuire aux intérêts nationaux et aux activités des forces armées sur le terrain.