"La porte reste ouverte pour surmonter les désaccords mais le Hamas ne se rendra pas", affirme le porte-parole du groupe terroriste

Le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré mardi qu'Israël "tente d'imposer un accord de reddition au peuple palestinien", mais qu'il n'y parviendra pas, car la libération des otages israéliens ne sera possible que par le biais de négociations. Il a affirmé que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou "n'est pas intéressé par un accord de cessez-le-feu, mais cherche seulement à poursuivre la guerre".

Le Hamas "fait preuve d'une attitude positive à l'égard des tentatives visant à surmonter les différences entre les parties, et la porte reste ouverte", a-t-il affirmé. "Les mains de l'administration américaine sont tachées du sang des enfants et des femmes de Gaza", a-t-il poursuivi, faisant remarquer que les États-Unis et Israël voulaient récupérer les otages sans s'engager à mettre fin à "l'agression" israélienne.

Le porte-parole du groupe terroriste de Gaza a également déclaré que l'administration américaine adoptait la position du gouvernement israélien, qui tente de saboter le cessez-le-feu, et que Netanyahou et Trump devaient comprendre que le Hamas n'est pas en position de faiblesse et qu'il ne se rendra pas.

Osama Hamdan, un autre haut responsable du Hamas, a déclaré dans une interview accordée mercredi à Al Jazeera qu'"Israël tente d'échapper à l'accord de cessez-le-feu et de conclure un nouvel accord que le Hamas a rejeté". Il a ajouté que le Hamas avait adopté une approche positive à l'égard de la proposition de Witkoff, à condition qu'il y ait un pont vers le début de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu.

Hamdan a déclaré qu'Israël se berçait d'illusions en pensant que l'escalade et la pression militaire seraient efficace, ajoutant que le Hamas n'avait pas reçu de nouvelle proposition égyptienne pour arrêter la guerre. Il a également assuré que les contacts avec le Qatar et l'Égypte se poursuivaient pour stopper l'"agression" israélienne.