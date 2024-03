Gaza: le Département d'État américain "déconnecté de la réalité" du conflit, relate un général de Tsahal

Le général de brigade Amir Avivi de Tsahal a rencontré la responsable du dossier israélo-palestinien au Département d'État américain, qui a accusé Israël d'abuser "systématiquement" sexuellement des femmes palestiniennes.

Dans une interview accordée à la radio 103FM le général a relaté sa réunion : "C'était une rencontre qui m'a secoué. Nous étions assis, à parler de la situation, et soudain elle a accusé Israël d'abuser systématiquement sexuellement des femmes palestiniennes."

Avivi a décrit sa réaction. "C'est totalement déconnecté de la réalité. Mais sans hésitation, elle a dit : 'L'ONU a présenté des preuves au gouvernement israélien.' Je lui ai dit : 'Est-il logique que ce phénomène existe et que les médias n'en aient jamais parlé ?' En fin de compte, j'en suis sorti avec le sentiment qu'ils ne nous parlent pas vraiment et ne transmettent aucune information."

"Lorsque nous rencontrons un responsable du Département d'État en charge du dossier israélo-palestinien, chaque mot qu'il prononce est, en ce qui me concerne, une position officielle des États-Unis. En fin de compte, elle est une représentante du gouvernement. Lorsqu'elle dit, par exemple, 'Vous n'avez pas fourni de preuves que le Hamas vole l'aide humanitaire et vous affamez la population', de quoi parle-t-elle ? Le porte-parole de Tsahal montre [des preuves] tous les deux jours que le Hamas vole de la nourriture."

"Je vous le dis, il faut se réveiller et rencontrer ces responsables car ils ont une influence considérable sur les décisions prises au plus haut niveau. Vous devrez travailler à réduire les divergences. Nous persévérerons dans ces rencontres, comme nous l'avons fait avec les responsables de l'Union européenne. Beaucoup d'entre eux nous ont confié que c'était la première fois qu'ils rencontraient un représentant israélien, bien que nous ne soyons pas une délégation officielle. Le problème est que notre ministère des Affaires étrangères est restreint et que nous avons peu de fonctionnaires en poste à l'étranger."