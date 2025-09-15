"La prise de Gaza-ville ne mènera pas à la victoire contre le Hamas", aurait déclaré Eyal Zamir à huis clos

Articles recommandés -

L'armée israélienne s'est trouvée dimanche au cœur d'une polémique après la diffusion d'informations selon lesquelles le chef d'état-major Eyal Zamir aurait exprimé des doutes sur la capacité militaire à vaincre le Hamas, même après la prise de Gaza-ville. Un démenti catégorique a suivi, mais les révélations soulèvent des questions sur les divisions au sommet de l'État.

Des propos controversés lors de discussions à huis clos

Selon plusieurs médias, le général Zamir aurait déclaré devant le Premier ministre et les membres du cabinet lors de discussions sécuritaires confidentielles : "Nous sommes attachés aux objectifs de la guerre tels que définis par le cabinet, mais le Hamas ne sera pas vaincu militairement et politiquement même après l'opération de capture de la ville de Gaza."

Ces déclarations, destinées selon les sources à "coordonner les attentes de la classe politique quant aux résultats de la manœuvre terrestre à Gaza", auraient été prononcées juste avant le lancement attendu de l'opération "Chars de Gédéon II" sur Gaza-ville.

Un démenti ferme de l'armée

Face au tollé provoqué par ces révélations, Tsahal a publié une réponse officielle sans équivoque : "L'affirmation selon laquelle le chef d'état-major aurait affirmé que le Hamas ne serait pas vaincu militairement et politiquement, même après l'opération d'occupation de Gaza, est inexacte. Tsahal œuvre et continue d'œuvrer pour atteindre tous ses objectifs, y compris l'effondrement de l'organisation terroriste Hamas."

L'institution militaire a également critiqué les fuites d'informations, déclarant regretter "que des demi-vérités issues de discussions à huis clos parviennent aux médias et induisent le public en erreur."

Une opposition documentée à l'opération Gaza-ville

Au-delà de cette polémique, il convient de rappeler qu'Eyal Zamir s'était effectivement opposé dès le départ à la prise de Gaza-ville, position qu'il avait clairement exprimée au gouvernement lors des discussions sécuritaires préparatoires.

Cette opposition s'est manifestée de nouveau lors d'une présentation devant la sous-commission du renseignement de la Knesset, vendredi dernier. Selon des sources présentes, le chef d'état-major a évoqué l'incertitude concernant le "jour d'après" : "Le Premier ministre ne nous dit pas quelle sera la prochaine étape, nous ne savons pas à quoi nous préparer. S'ils veulent un gouvernement militaire, qu'ils disent un gouvernement militaire."

Critiques du programme humanitaire

Zamir n'a pas épargné le programme d'aide humanitaire dans ses critiques. Qualifiant d'"échec" les centres d'évacuation et de distribution d'aide du Fonds de secours pour Gaza (GHF), il a déclaré : "Je ne comprends pas pourquoi ils dépensent de l'argent pour cela et augmentent le nombre de centres de 4 à 12."

Interrogé sur un éventuel blocus après l'évacuation de la population, il a affirmé qu'il continuerait d'acheminer l'aide humanitaire tant qu'il y aurait des civils sur place, conformément au droit international.

Les risques du plan dénoncés

Comme lors des réunions du cabinet précédentes, le chef d'état-major a réitéré ses avertissements concernant le plan d'action retenu pour Gaza-ville. Il a énuméré les lacunes du plan qu'il avait initialement proposé mais qui n'avait pas été retenu par les instances politiques : risques pour les soldats, dangers pour les otages, manque de légitimité internationale, difficultés d'évacuation de la population.

Zamir a particulièrement insisté sur les conséquences à long terme, avertissant que sans décision politique claire, la fin de l'opération mènerait inéluctablement vers les camps centraux, créant de facto un gouvernement militaire que Tsahal devrait assumer - perspective que l'armée refuse catégoriquement.