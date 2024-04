La Rapporteuse spéciale de l'ONU Francesca Albanese accuse Israël de mentir sur tous les aspects de Gaza

Lors d'une audition publique au Parlement européen, Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine, a accusé Israël de détruire Gaza et de commettre un génocide dans le territoire palestinien. Mme Albanese a déclaré que le "génocide d'Israël à Gaza" était extrêmement visible et ostentatoire. Elle a reproché au monde d'avoir failli à d'autres peuples après le Rwanda, Srebrenica et le Myanmar. Selon elle, trois actes constituent un génocide : tuer des membres du groupe, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale du groupe, et infliger délibérément au groupe des conditions de vie devant entraîner sa destruction physique.

Elle a soutenu qu'Israël avait détruit Gaza au point de tenter de détruire le mode de vie palestinien. Elle a également accusé les dirigeants politiques et militaires israéliens, ainsi que les simples soldats, de déformer le droit international, par exemple en prétendant que Tsahal brouillait intentionnellement la distinction entre soldats et civils pour légitimer le génocide.

Mme Albanese a nié que des groupes terroristes aient utilisé des hôpitaux comme bases pour des attaques, affirmant qu'Israël mentait le plus possible pour éviter un examen attentif. "Israël part du principe que si vous répétez un mensonge suffisamment longtemps, les gens finiront par y croire", a-t-elle déclaré.