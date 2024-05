"La reconnaissance d'un Etat palestinien est une récompense faite au terrorisme", affirme Isaac Herzog

Interviewé sur une chaîne britannique mercredi soir, le président israélien Isaac Herzog a dénoncé la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncée un peu plus tôt. "Ce sont des mesures inutiles qui ne contribueront à aucun progrès dans la région, et qui rendront plus difficiles les négociations pour la libération des otages", a-t-il affirmé au journaliste Piers Morgan.

"Une telle reconnaissance peut être considérée comme une récompense pour les actions du Hamas. J'ai également exprimé ces positions aux dirigeants de ces pays. L'interprétation d'une telle démarche est qu'en raison d'une guerre qui a éclaté après les attaques du Hamas, qui a massacré, violé et kidnappé, plusieurs pays dans le monde se dépêchent de déclarer un État palestinien. Mais tant qu'il n'y a pas de frontières déterminées pour un tel Etat, celui-ci n'existe pas. Et ces frontières doivent être déterminées à l'issue de négociations entre les parties. Cette initiative des pays européens est en réalité préjudiciable à la paix dans la région", a-t-il poursuivi.

Le président a souligné qu'après le traumatisme du 7 octobre, Israël était en proie au doute concernant la possibilité d'un Etat palestinien, y compris dans le camp des partisans les plus acharnés de la paix. "Depuis les attaques du 7 octobre, il existe un sentiment national selon lequel il ne peut y avoir de confiance envers nos voisins, et la confiance doit être le fondement de futures négociations", a-t-il dit.