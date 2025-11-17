La résolution américaine soumise à l'ONU porte atteinte à la souveraineté de Gaza, affirme le Hamas

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a vivement critiqué dimanche la résolution que les États-Unis s'apprêtent à soumettre au vote du Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans une interview accordée à Al Jazeera et relayée par la chaîne israélienne N12, Qassem a attaqué le fond même de la proposition américaine : « Les amendements, ajouts et clauses inclus dans cette résolution ne servent pas l'objectif de stabilité dans la bande de Gaza, car ils confèrent à des entités non palestiniennes la tutelle de la réalité palestinienne, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la sécurité ou par le biais d'une ingérence dans les affaires intérieures. »

Il poursuit en énumérant les revendications de l'organisation terroriste : « Nous voulons une résolution qui protège le droit de notre peuple à l'autodétermination, qui défende son droit à établir un État et qui empêche la guerre à Gaza ainsi que la poursuite de l'agression israélienne – en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem. Il aurait dû y avoir une formulation claire stipulant que le rôle de la force internationale à Gaza est de servir de zone tampon entre l'occupation et les civils assiégés. »

Interrogé sur le soutien de plusieurs pays arabes et musulmans au projet de résolution, Hazem Qassem s'est montré sceptique : « L'accord arabe ne signifie pas que les Palestiniens consentent à de nombreux détails de cette résolution. Lorsque le président américain a rencontré les dirigeants arabes à New York avant de présenter le plan de paix, il a par la suite présenté une version différente de celle qui avait été convenue avec eux. »

Le porte-parole a également mis en garde contre les difficultés de mise en œuvre : « Même si la résolution est approuvée, les véritables obstacles surgiront lors de sa mise en œuvre sur le terrain. Les États-Unis cherchent à apaiser plusieurs parties en utilisant un langage général et non contraignant. »

Le porte-parole a proposé une approche alternative : « Il faudrait une résolution imposant un cessez-le-feu et établissant une force internationale de maintien de la paix. Nous avons convenu de la création d'un comité d'aide communautaire – un concept égyptien – pour gérer la bande de Gaza. Nous avons également accepté la possibilité d'un contrôle international arabe des armes. »