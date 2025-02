La sœur de Yarden Bibas : "Il garde espoir malgré les craintes pour sa femme et ses enfants"

Ofri Bibas, sœur de Yarden récemment libéré de sa captivité à Gaza, a révélé lundi soir l'état physique et psychologique de son frère depuis son retour. "Il est différent, mais il est toujours très 'Yarden' dans sa sensibilité et dans la façon dont il raconte ce qu'il a vécu là-bas. Les premiers jours, il était renfermé et parlait plus doucement, mais peu à peu sa voix s'affermit et son langage corporel s'ouvre", a-t-elle confié.

Yarden Bibas a partagé avec sa sœur les conditions de sa détention dans les tunnels : "J'ai été soulagée d'apprendre qu'il n'a jamais été seul. Il était détenu en groupes avec différents otages, et durant la dernière période, il était avec Ofer Calderon. Il a passé presque tout son temps dans les tunnels, qu'il décrit comme sombres et peu ventilés. Il dormait sur un matelas moisi, sans véritables conditions sanitaires ni nourriture."

Concernant sa femme Shiri et ses enfants Ariel et Kfir, toujours en captivité, Ofri explique que son frère reste lucide : "Comme nous le savons, il y a cette terrible vidéo où on lui annonce leur mort. J'ai été agréablement surprise qu'il en soit sorti avec une compréhension similaire à la nôtre - il comprend qu'il y a un risque pour leur vie mais que ce n'est pas certain. Il garde espoir."

Elle a également évoqué la terreur psychologique exercée par ses ravisseurs : "Il s'inquiétait beaucoup pour eux, et l'un des terroristes lui a dit qu'ils étaient à Tel Aviv. Il les a crus, puis est venue l'annonce - et la vidéo." Yarden, selon sa sœur, éprouve beaucoup de colère, principalement envers ses ravisseurs, mais pose aussi une question cruciale sur ce samedi fatidique : "Où était l'armée ?"

Vendredi dernier, Yarden s'est adressé au Premier ministre pour lui demander de résoudre le mystère concernant sa famille. "Tout le monde a besoin de certitude et de fermer la boucle", a déclaré Ofri. "Nous les voulons à la maison, nous les voulons tous."