LIVE BLOG | Israël se prépare à recevoir ce soir plusieurs corps d’otages assassinés (média)
« Nous sommes encore dans la première phase. Nous parlerons de la seconde une fois la première achevée », a déclaré un responsable israélien
Sébastien Lecornu : "Quand on s’en prend à un juif de France, on s’en prend à la République"
« Nos compatriotes juifs représentent 1 % de la population, mais plus de la moitié des actes xénophobes »
Ramallah en campagne européenne pour la reconnaissance de l'État palestinien
« Nous les incitons à passer à l’acte et à rejoindre le camp de ceux qui reconnaissent la Palestine. »
Quatre corps supplémentaires restitués, deux identifiés comme ceux d'Uriel Baruch et Tamir Nimrodi
L'identité des deux autres otages morts n'est pas encore connue
Le président syrien en Russie pour sa première visite devrait réclamer l'extradition de Bachar al-Assad
Le New York Post a récemment rapporté qu'Assad avait été empoisonné en Russie il y a un mois et qu'il avait été hospitalisé dans un état grave
Le père de l'ex-otage Matan Angrest témoigne : "Il priait trois fois par jour avec un livre reçu du Hamas"
Selon lui, Matan a trouvé dans la prière un soutien spirituel durant sa captivité
Des Israéliens revenus d'Espagne trouvent des slogans pro-palestiniens sur leurs valises
Le personnel au sol de l'aéroport de Barcelone suspecté
Fil info
Un opposant iranien tué à Istanbul
Le Pakistan et l'Afghanistan ont approuvé un cessez-le-feu de 48 heures, annonce Islamabad
Des responsables israéliens démentent les informations : les négociations sur la deuxième phase n’ont pas encore commencé en Égypte
Suspicion autour du quatrième corps restitué par le Hamas mardi soir : il ne s'agirait pas de celui d'un otage israélien
Corps d'otages restitués : la dépouille d'Eitan Levi formellement identifiée
Une autre dépouille restituée par le Hamas mardi identifiée comme celle de Tamir Nimrodi
⭕️ Le Hamas a informé les médiateurs qu’il remettra à Israël les corps de quatre otages à 22h (IL)
⭕️ Le kibboutz Be’eri confirme l’identification de la dépouille de Yossi Sharabi, otage assassiné à Gaza
Le Hamas devrait remettre ce soir d’autres corps d’otages assassinés (média arabe)
Quartier général des familles : "le gouvernement doit suspendre l’accord tant que le Hamas n’a pas rendu les 24 otages restants"
Le président de la FIFA promet d’aider à reconstruire les infrastructures sportives à Gaza
Familles d’otages à Witkoff après la violation de l’accord par le Hamas : "Ce que nous redoutions se produit sous nos yeux"
Des équipes égyptiennes recherchent les corps des otages israéliens à Gaza (média arabe)
Un journaliste turc est décédé lundi soir après avoir été agressé par deux personnes à Istanbul
Aide à Gaza : l’ONU et la Croix-Rouge réclament l’ouverture de tous les points de passage
"Le retour des corps de tous les otages morts pourrait prendre du temps et certains ne seront peut-être jamais retrouvés" (Croix-Rouge)
Les familles des otages annoncent une réunion d’urgence : “Ne sacrifiez pas les 24 restants”
Avenir du Proche-Orient : "Je déciderai de ce que je crois juste", dit Donald Trump
Les responsables du « génocide » doivent être jugés, estime le Premier ministre espagnol
⭕ Tsahal : les corps de Guy Illouz, Bipin Joshi et de deux autres otages identifiés