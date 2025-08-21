Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est entretenu mercredi soir pendant une heure et demie avec de hauts rabbins du mouvement sioniste religieux. Au cours de cette réunion consacrée à la poursuite des combats, il a promis que "la ville de Gaza ressemblera à Beit Hanoun", en référence à cette localité largement détruite lors des opérations militaires précédentes.

Les rabbins ont encouragé le ministre concernant le lancement de la deuxième phase de l'opération "Chars de Gédéon" et ont appelé à faire tout le nécessaire pour "remporter la bataille". Selon le bureau du ministre de la Défense, Katz a précisé aux participants que lors de sa visite au commandement sud, il avait souligné "l'engagement à mener la campagne à son terme".

Le ministre a insisté sur le fait que l'activité de Tsahal se ferait "de manière maximale", dans l'objectif de ramener tous les otages et d'atteindre "une victoire significative et stratégique qui portera atteinte à l'organisation terroriste Hamas". Il a ajouté que "tous les efforts sont déployés pour préserver la vie des otages détenus à Gaza".

La question du service militaire féminin a également préoccupé les rabbins présents. Selon eux, de nombreux témoignages leur parviennent concernant le non-respect de l'ordonnance sur le service mixte en temps de guerre. Ils ont exprimé leur crainte d'une baisse du niveau d'entraînement et de professionnalisme "uniquement pour créer une intégration". Les rabbins ont également manifesté leur inquiétude face à la tendance de Tsahal à encourager l'enrôlement de jeunes filles religieuses.

L'incident des tirs israéliens dirigés contre de jeunes habitants des collines de Judée-Samarie a aussi été abordé. Les rabbins ont souligné qu'il devait y avoir "une directive générale interdisant l'usage d'armes contre des Juifs". En réponse, le ministre Katz a annoncé qu'il engagerait des discussions avec les professionnels concernant les ordonnances et procédures de service, soulignant "l'engagement envers le public national-religieux qui prend une part significative dans Tsahal".

Il s'agit de la deuxième rencontre entre ces rabbins et le ministre de la Défense. L'organisation a souligné que la relation entre les rabbins et le ministre est "fructueuse et significative", précisant que "la porte du ministre est ouverte aux rabbins et aux implantations".