"Laissez le Hamas à Gaza et laissez nous partir" : le ras-le-bol des Gazaouis

Des habitants de Gaza demandent massivement à quitter la bande, allant jusqu'à supplier qu'on y laisse leurs dirigeants du Hamas. Ces messages ont été publiés mercredi par le général Rassan Alyan, coordinateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires.

Les réactions font suite aux révélations sur les tentatives des dirigeants du Hamas de fuir Gaza via les mécanismes d'évacuation israéliens, alors qu'ils refusent publiquement ces mêmes dispositifs.

Sur la page Facebook officielle "Al Munasaq", les témoignages se succèdent. "Laissez-les dans la bande, nous voulons partir. Nous ne voulons plus de Gaza, nous en avons assez", écrit un habitant.

Un autre demande directement : "Puis-je déposer une demande pour renoncer à tout Gaza ? Comment ça marche ?" Un troisième va plus loin : "Sortez-nous de Gaza et faites ce que vous voulez après."

Ces appels accompagnent un mouvement de départ qui s'accélère. Mercredi, 550 Gazaouis ont quitté la bande vers les Émirats arabes unis, la Jordanie, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Roumanie et d'autres pays européens. Il s'agit principalement de malades et de leurs accompagnants.

Le bilan total atteint désormais plus de 5 000 départs via le passage d'Allenby ou l'aéroport Ramon depuis le début de la guerre.

"Nous vous entendons et savons que certains souhaitent quitter Gaza", répond le général Alyan aux habitants. "Vous nous l'écrivez dans vos commentaires et messages privés."

Il explique que "de nombreuses ambassades mondiales s'adressent en votre nom" pour faciliter ces départs et promet de "coordonner des évacuations supplémentaires" selon les demandes diplomatiques.

La situation contraste avec les manœuvres des élites locales. Le COGAT avait révélé dimanche les tentatives des dirigeants du Hamas pour faire évacuer leurs familles, voire s'échapper eux-mêmes, par ces mêmes canaux.

Ces demandes ont été refusées par Israël, créant une situation où les dirigeants voient leurs propres tentatives de fuite bloquées tandis que leurs administrés supplient de partir d'un territoire qu'ils prétendent défendre.