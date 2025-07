Le 7 octobre les violences sexuelles étaient "généralisées et systématiques", selon un nouveau rapport accablant

Articles recommandés -

Un nouveau rapport révèle l'ampleur des violences sexuelles commises lors de l'attaque du 7 octobre en Israël. Selon le Projet Dinah, qui sera publié mardi à Jérusalem, ces actes ont été "généralisés et systématiques", touchant au moins six sites différents où viols et viols collectifs ont eu lieu.

Des témoignages inédits

Cette enquête, menée par des experts israéliens en droit et genre avec un financement partiel du gouvernement britannique, s'appuie sur des témoignages de première main jamais entendus auparavant. Quinze otages libérés de Gaza ont accepté de parler, ainsi qu'une survivante de tentative de viol au festival Nova. Seule une d'entre elles, l'avocate Amit Soussana détenue 55 jours, s'était exprimée publiquement.

Le rapport documente également les témoignages de 17 témoins oculaires et de thérapeutes travaillant avec les survivants traumatisés. Malheureusement, la plupart des victimes ont été "définitivement réduites au silence", soit tuées pendant les agressions, soit trop traumatisées pour témoigner.

Un schéma délibéré

Les enquêteurs ont identifié des "schémas clairs" dans la perpétration de ces violences : victimes retrouvées nues ou partiellement vêtues, mains liées à des arbres ou des poteaux, preuves de viols collectifs suivis d'exécutions, et mutilations génitales. Ces actes ont eu lieu au festival Nova, sur la route 232, à la base militaire de Nahal Oz et dans trois kibboutzim.

"Le fait que les mêmes choses se soient produites dans trois à six endroits ne peut être une coïncidence mais la preuve que c'était prémédité", explique Sharon Zagagi-Pinhas, experte en droit international et ancienne procureure militaire.

Une arme de guerre

Le rapport affirme que le Hamas a utilisé la violence sexuelle comme "arme tactique de guerre". Les violences se sont poursuivies en captivité avec nudité forcée, harcèlement sexuel et menaces de mariage forcé.

Cette enquête répond à la frustration face à la réponse jugée inadéquate d'organisations internationales comme ONU Femmes, et vise à "contrer le déni, la désinformation et le silence mondial".

Appel à la justice

Le projet, baptisé d'après Dinah, fille du patriarche biblique Jacob et victime de viol, appelle à l'envoi d'une mission d'enquête de l'ONU et à l'inscription du Hamas sur la liste noire des organisations utilisant la violence sexuelle comme arme de guerre.

"Nous nous sentons abandonnées par les autres femmes du monde entier", déplore la professeure Ruth Halperin-Kaddari, directrice du projet. "Si la norme est de croire les survivantes et les témoins, il n'y a aucune excuse pour garder le silence."