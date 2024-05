Le bilan des morts à Gaza inclut davantage de civils que de terroristes, déclare Antony Blinken

Les États-Unis estiment que plus de civils ont été tués à Gaza que de terroristes, selon Antony Blinken, qui a souligné que Washington accréditait les données israéliennes selon lesquelles le bilan humain incluait environ 45% de terroristes.

D'après le secrétaire d'Etat américain, qui s'exprimait sur CBS dimanche, les précautions mises en place par l'armée israélienne pour minimiser les pertes civiles "n'ont pas été appliquées de manière cohérente": "Le bilan humain montre clairement que même si Israël a mis en place des processus, des procédures et des règles pour tenter de minimiser les dommages causés aux civils, ceux-ci n'ont pas été appliqués de manière cohérente", a-t-il dit.

Les propos du chef de la diplomatie américaine interviennent alors que les Etats-Unis s'activent pour empêcher Israël de mener une opération de grande ampleur à Rafah, où sont encore réfugiés un million de Gazaouis. S'entretenant dimanche avec le ministre de la Défense israélien, Antony Blinken a réaffirmé l'opposition de Washington à l'élargissement de l'offensive terrestre dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza.

Lors de son interview sur CBS, le secrétaire d'Etat a également évoqué le récent rapport américain sur la conduite d'Israël dans la guerre à Gaza et d'éventuelles violations du droit international. "Ce rapport a soulevé de sérieuses inquiétudes. Comme je l'ai dit, compte tenu de l'ensemble de ce que nous avons vu en termes de souffrance civile, en termes d'enfants, de femmes et d'hommes pris dans des tirs croisés, il est raisonnable d'évaluer que dans un certain nombre de cas, Israël n'a pas agi d'une manière conforme au droit humanitaire international", a-t-il déclaré.