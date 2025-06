Le bureau du Premier ministre israélien dément un supposé plan de paix Trump-Netanyahou

Articles recommandés -

Le bureau du Premier ministre israélien a fermement démenti vendredi les informations publiées par le journal Israel Hayom concernant un prétendu plan de paix régional élaboré conjointement par Donald Trump et Benjamin Netanyahou.

Un démenti catégorique

"La conversation décrite dans l'article d'Israel Hayom n'a pas eu lieu", a déclaré le bureau du Premier ministre en réponse aux questions des journalistes. "Israël ne s'est pas vu présenter la proposition diplomatique supposément décrite dans l'article, et n'y a évidemment pas donné son accord."

Ce démenti intervient après la publication jeudi d'un article détaillé du quotidien israélien décrivant un appel téléphonique à quatre entre le président américain Donald Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer.

Les détails du plan supposé

Selon l'article d'Israel Hayom, cet appel aurait eu lieu immédiatement après des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, les quatre dirigeants étant décrits comme "euphoriques" face aux résultats de l'opération menée par des bombardiers B-2.

Le plan présenté par le journal comprenait plusieurs volets ambitieux :

• Une fin de la guerre à Gaza dans les deux semaines

• La gouvernance de la bande de Gaza par quatre pays arabes, dont l'Égypte et les Émirats, en remplacement du Hamas

• L'exil des dirigeants restants du Hamas et la libération des otages

• Des programmes d'émigration pour les Gazaouis

• L'extension des accords d'Abraham avec la Syrie, l'Arabie saoudite et d'autres nations arabes

• L'acceptation par Israël du principe d'une solution à deux États, conditionnée à des réformes de l'Autorité palestinienne

• La reconnaissance américaine d'une certaine souveraineté israélienne en Judée-Samarie

Une stratégie médiatique questionnée

Le démenti officiel soulève des questions sur la véracité de ces informations et sur les motivations derrière leur publication. Dans un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient, la diffusion de tels plans non confirmés peut alimenter spéculations et faux espoirs.

L'affaire illustre également les défis de l'information dans une région où diplomatie secrète et fuites contrôlées s'entremêlent souvent, rendant difficile la distinction entre projets réels et manœuvres de communication.