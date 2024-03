Accord de libération des otages : le Hamas pose enfin des exigences précises

Le bureau du Premier ministre israélien a estimé que "le Hamas continue de camper sur ses positions avec des demandes aberrantes", après avoir reçu la proposition d'accord du Hamas attendue depuis des semaines. Le sujet sera porté ce vendredi au cabinet de guerre ainsi qu'au cabinet politique et de sécurité. Le Hamas a en effet donné sa réponse jeudi soir à la proposition de cessez-le-feu et d'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Le groupe terroriste a déclaré dans un communiqué qu'il avait remis aux médiateurs égyptiens et qataris une proposition complète comprenant un cessez-le-feu, la libération des prisonniers palestiniens, l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, le retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza.

AP Photo/Fatima Shbair

La proposition du Hamas prévoit, dans un premier temps, la libération d'otages israéliens - femmes, enfants, personnes âgées et malades - en échange de la libération de 700 à 1 000 prisonniers palestiniens, selon Reuters qui a pris connaissance du document. Ces libérations incluraient 100 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité dans les prisons israéliennes. Le Hamas a déclaré qu'il conviendrait d'une date pour un cessez-le-feu permanent après l'échange initial d'otages et de prisonniers. Une date limite pour le retrait israélien de la bande de Gaza serait convenue après la première étape, a indiqué le Hamas dans sa proposition. Le groupe terroriste a déclaré que tous les détenus des deux camps seraient libérés lors d'une deuxième étape du plan.

Un haut fonctionnaire israélien a signalé à Axios que "la réponse du Hamas était relativement positive et incluait pour la première fois le nombre de prisonniers que le Hamas exige de libérer" pour chaque catégorie d'otages qui doivent l'être au cours de la première phase de l'accord. Le nombre de prisonniers exigé par le Hamas est encore trop élevé, mais "il y a matière à travailler, a-t-il ajouté.

IDF Spokesperson

Le Forum des familles des otages a publié une déclaration dans laquelle il demande instamment au cabinet de guerre de ne pas reporter l'accord. "Pour la première fois, nous pouvons envisager de les embrasser à nouveau, s'il vous plaît, accordez-nous ce droit", peut-on lire dans la déclaration.