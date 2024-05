Le cabinet de guerre ordonne la reprise des négociations pour la libération des otages | LIVE

Reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays d'Europe : "une récompense pour le terrorisme", affirme Isaac Herzog

Interviewé sur une chaîne britannique, le président israélien a dénoncé l'initiative de l'Irlande, de la Norvège et de l'Espagne et affirmé qu'elle constituait une "récompense pour le terrorisme et ne faisait en rien avancer la paix" qui ne peut être le fruit que de négociations bilatérales.