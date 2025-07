Le cabinet de sécurité israélien approuve l’extension de l’aide humanitaire dans le nord de Gaza

Articles recommandés -

Le cabinet de sécurité israélien a validé un plan visant à intensifier la distribution de l’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, ont rapporté les médias israéliens dimanche. Ce plan prévoit que l’acheminement de l’aide se fera en coordination avec des organisations humanitaires internationales.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et celui de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, se sont opposés à cette décision. "Le chef d’état-major ne remplit pas sa mission et force l’échelon politique à introduire une aide qui atteint le Hamas et devient un approvisionnement logistique pour l’ennemi en temps de guerre", a réagi Smotrich dimanche matin en chargeant le chef de Tsahal, Eyal Zamir. "La décision prise hier, contraire à notre position, d’introduire l’aide de la mauvaise manière est inacceptable pour nous, et nous allons réfléchir à nos démarches à la lumière de cette décision", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, s’est récemment rendu en Israël pour s’entretenir avec des responsables israéliens, avant de visiter Gaza-ville mercredi. Sur place, il a rencontré des habitants pour évaluer la situation humanitaire, qu’il qualifie de critique.

Selon Skau, Israël autorise actuellement l’entrée quotidienne de 100 camions chargés de vivres à destination du nord de Gaza, en passant par le corridor de Netzarim et le point de passage d’Erez. Cependant, ce dernier a été fermé la semaine dernière après que le PAM a transmis à l’armée israélienne des images montrant ses camions saisis par des hommes armés palestiniens.

"Nous espérons que le passage d’Erez sera rouvert, car c’est le plus sécurisé. Le corridor de Netzarim reste très complexe à utiliser", a-t-il expliqué. Skau a également affirmé que le PAM est prêt à intensifier massivement ses livraisons en cas de cessez-le-feu. "Si un cessez-le-feu est conclu, nous pourrions faire entrer entre 500 et 600 camions dès le lendemain. Nous disposons des stocks nécessaires et pouvons nous mobiliser en 24 heures", a-t-il assuré.