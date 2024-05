Le cabinet du Premier ministre réfléchirait à un plan d'alliance israélo-arabe d'après-guerre pour gérer Gaza (NYT)

Selon le New York Times, des responsables du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou seraient en train de réfléchir à un plan d'après-guerre pour Gaza, qui verrait Israël partager la surveillance de la bande de Gaza avec une alliance de pays arabes, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mais ce plan, encore vague, a de fortes chances d'être rejeté par de potentiels partenaires arabes car il ne prévoit pas de voie explicite vers un État palestinien, analyse le quotidien new-yorkais. Il est également susceptible d'être rejeté par les partenaires de la coalition de Benjamin Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, car il n'exclut pas explicitement le retour de l'Autorité palestinienne à Gaza ou la création éventuelle d'un État palestinien.

"Selon cette proposition, l'alliance israélo-arabe, en collaboration avec les États-Unis, nommerait des dirigeants gazaouis chargés de redévelopper le territoire dévasté, de réformer son système éducatif et de maintenir l'ordre. Au bout de sept à dix ans, l'alliance permettrait aux habitants de Gaza de voter pour être intégrés dans une administration palestinienne unifiée qui gouvernerait à la fois à Gaza et en Cisjordanie, selon la proposition. Dans l'intervalle, le plan suggère que l'armée israélienne pourrait continuer à opérer à l'intérieur de Gaza", rapporte le NYT. "La proposition ne dit pas explicitement si cette administration unifiée constituerait un État palestinien souverain ou si elle inclurait l'Autorité palestinienne.

Le plan a été élaboré en novembre par un groupe d'hommes d'affaires anonymes, dont certains sont proches de Benjamin Netanyahou. Il a été montré à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est en contact avec de hauts responsables saoudiens. Un homme d'affaires palestinien a également participé à la promotion de l'idée auprès de responsables américains.