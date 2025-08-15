Le capitaine de réserve Yosef-Haim Ashraf, met fin à ses jours à l'âge 28 ans

Articles recommandés -

Le capitaine de réserve Yosef-Haim Ashraf, âgé de 28 ans, a été retrouvé sans vie dans une forêt près de Tibériade après avoir mis fin à ses jours. Ses obsèques se déroulent ce vendredi à 15h00 dans la section militaire du cimetière de Tibériade.

Yosef-Haim servait comme officier combattant dans une unité commando et avait effectué des centaines de jours de service de réserve. Ses camarades le décrivent comme "un héros sur le champ de bataille et un héros dans la vie civile". Il laisse derrière lui son père Meir, sa mère Freha et sa sœur Hodaya. La police militaire enquête sur les circonstances du décès.

Un ami proche témoigne : "Je l'ai connu comme jeune bénévole au Magen David Adom, puis comme instructeur, où il s'est toujours distingué par son dévouement infini et son amour immense pour les autres. Il était également actif dans le mouvement de jeunesse Bnei Akiva, où il a beaucoup contribué à la communauté."

Récemment, Yosef-Haim avait repris la gestion d'un restaurant de houmous, "Houmous Eliyahu", rue HaGalil à Tibériade. "Il veillait à ce qu'aucun soldat ne paie dans son établissement et distribuait généreusement d'innombrables portions gratuites aux militaires", raconte son ami.

Ce drame souligne les défis psychologiques auxquels font face de nombreux réservistes israéliens après des mois de mobilisation intensive. Yosef-Haim était diplômé du lycée religieux ORT de Tibériade et demeurait une figure respectée de sa communauté.