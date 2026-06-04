Le capitaine Eitan Shmuel Lemberg, 21 ans, tué au combat au Sud-Liban

Tsahal a annoncé la mort du capitaine Eitan Shmuel Lemberg, 21 ans, originaire de Mishmar HaShiv'a, tombé au combat dans le sud du Liban. Officier du corps blindé servant au sein du 75e bataillon de la 7e brigade blindée, il a été tué lors d’une opération menée au nord du fleuve Litani.

Selon les premiers éléments communiqués par l’armée israélienne, l’incident s’est produit vers 16 heures lorsqu’un terroriste a tiré un missile antichar en direction d’un char opérant dans le secteur. Le capitaine Lemberg a été mortellement touché lors de cette attaque. Tsahal a précisé que l’officier avait été atteint par le missile antichar avant de succomber à ses blessures.

À la suite de l’attaque, l’armée israélienne a immédiatement riposté en menant des frappes aériennes et des tirs d’artillerie contre des infrastructures du Hezbollah dans la zone concernée. Ces frappes visaient à neutraliser les menaces présentes dans le secteur et à empêcher de nouvelles attaques contre les forces israéliennes déployées dans le sud du Liban.

La famille du capitaine Eitan Shmuel Lemberg a été informée de son décès avant l’autorisation de publication de son identité. Sa mort porte un nouveau coup aux forces israéliennes engagées dans les opérations contre le Hezbollah au Liban, alors que les affrontements se poursuivent malgré les efforts diplomatiques en cours pour parvenir à un cessez-le-feu durable.