"Le cessez-le-feu doit s'étendre et inclure Gaza", demandent les familles des otages

Articles recommandés -

Le Forum des familles des otages a publié mardi matin une déclaration réclamant l'extension du cessez-le-feu avec l'Iran à Gaza. "L'accord de cessez-le-feu doit s'étendre et inclure Gaza. Nous appelons le gouvernement à entamer des négociations d'urgence qui permettront le retour de tous les otages et la fin de la guerre. Celui qui peut obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran peut aussi arrêter la guerre à Gaza", ont écrit les proches des otages.

"Après 12 jours et nuits pendant lesquels le peuple israélien n'a pas pu dormir à cause de l'Iran, il est enfin possible de ne plus dormir à cause des otages", ont-ils souligné en préambule. Ils ont appelé à terminer, en même temps que l'opération "Réveil du Lion" (contre l'Iran), toute la guerre des "Glaives de fer" (contre le Hamas) et ainsi "garantir une victoire israélienne".

Selon eux, les succès obtenus en Iran sont importants et bénéfiques, et permettent de terminer la guerre en position de force, Israël ayant pris l'avantage. "Il est inconcevable qu'après une opération éblouissante en Iran et une frappe mortelle et décisive contre l'axe iranien, Israël retourne s'enliser dans le bourbier gazaoui. Cela va à l'encontre de toute logique et de tout intérêt israélien", ont-ils précisé.

Ils ont ajouté : "La fin de l'opération en Iran sans l'exploiter pour le retour de tous les otages constituerait un échec politique grave. Il y a une fenêtre d'opportunités historique, et le gouvernement israélien a le devoir de saisir cette occasion à bras-le-corps. C'est le moment d'œuvrer de toutes ses forces pour un accord global qui ramènera les 50 otages d'un seul coup et mettra fin à la guerre avec le retour du dernier otage, sans sélections et sans catégories."

Ils ont conclu leurs propos en affirmant que "c'est à cela qu'aspire le peuple israélien - c'est la seule chose qui le sépare d'une victoire israélienne complète", selon les termes du communiqué.

Le président de l'opposition Yair Lapid a également transmis un message dans ce sens : "Et maintenant Gaza. C'est le moment de conclure là aussi. Ramener les otages, terminer la guerre. Israël doit commencer à se reconstruire."

Le président des Démocrates, le général de réserve Yair Golan, s'est également exprimé sur la situation mais a souligné l'aspect politique : "La campagne contre l'Iran est terminée - c'est le moment d'accomplir la mission : ramener tous les otages, terminer la guerre à Gaza, et stopper une fois pour toutes le coup d'État constitutionnel qui menace de rendre Israël faible, divisé et vulnérable.