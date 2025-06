"Le cessez-le-feu est désormais en vigueur. S'il vous plaît, ne le violez pas !", implore Donald Trump

Articles recommandés -

Une heure et demie après le tir de missile iranien meurtrier sur Beer Sheva mardi matin, le président américain Donald Trump s'est exprimé sur le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, et a écrit sur son réseau Truth Social : "Le cessez-le-feu est désormais en vigueur. S'il vous plaît, ne le violez pas !".

Pour rappel, Trump avait annoncé tard lundi soir qu'Israël et l'Iran avaient accepté un cessez-le-feu absolu, qui entrerait en vigueur à sept heures du matin, heure israélienne. Dans le message qu'il a partagé sur son réseau social, il a précisé que cela se produirait après que "les deux pays terminent et achèvent leurs dernières missions".

Plus tôt, l'agence de presse Reuters avait rapporté qu'un haut responsable iranien avait confirmé les détails : "Nous avons accepté le cessez-le-feu par l'intermédiaire du Qatar". Il a également été rapporté que Trump avait parlé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou lundi après-midi et avait conclu avec lui le cessez-le-feu. Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters qu'Israël avait accepté de poursuivre le cessez-le-feu tant que l'Iran ne continuerait pas à tirer, et que l'Iran avait signalé qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre les attaques.

Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC, le président Trump a déclaré : "C'est un grand jour pour l'Amérique, un jour merveilleux pour le Moyen-Orient, un jour merveilleux pour le monde à mon avis. Je suis très heureux d'avoir réussi à l'obtenir (le cessez-le-feu). Beaucoup de gens sont morts et la situation allait empirer beaucoup plus. J'espère que le cessez-le-feu durera éternellement". Il a également assuré croire que l'Iran et Israël ne se tireront plus jamais à nouveau dessus.