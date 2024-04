Le chanteur The Weeknd fait un don de 2 millions de dollars aux Gazaouis

Le chanteur The Weeknd vient de faire un don de 2 millions de dollars pour approvisionner la bande de Gaza en nourriture via son fond humanitaire XO. Une somme qui devrait permettre de délivrer 18 millions de pains aux Gazaouis et nourrir plus de 157.000 Palestiniens. Ce don a été fait avec le concours du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

The Weeknd avait déjà fait don de 2,5 millions de dollars en décembre dernier. Cette somme avait permis de financer 820 tonnes de nourriture, soit quatre millions de repas, et permis de nourrir 173.000 Palestiniens pendant deux semaines.

Le chanteur a multiplié ces dernières semaines les appels à ses fans pour aider la population de Gaza. Il a aussi fait un don à une association de Los Angeles pour soutenir des étudiants sans abri. The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, est ambassadeur de bonne volonté auprès du PAM depuis 2021. Sa fondation a depuis permis de récolter 2,5 millions de dollars pour l'Ethiopie notamment.