Le chef d’état-major de Tsahal annonce de nouveaux plans d’attaque contre l’Iran et le Liban

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a annoncé avoir approuvé de nouveaux plans opérationnels visant à la fois le Liban et l’Iran, lors d’une visite sur le terrain dans le sud du Liban. Cette déclaration intervient dans un contexte d’escalade militaire persistante sur le front nord d’Israël.

« Hier, j’ai approuvé des plans pour l’avenir, avec le forum de l’état-major. Nous poursuivons les évaluations et validons des plans à la fois au Liban et en Iran », a-t-il déclaré, soulignant la préparation continue de l’armée face à différents scénarios d’évolution du conflit.

Le chef d’état-major a également évoqué la coordination avec les États-Unis, affirmant que des opérations conjointes avaient permis de « frapper sévèrement le régime iranien », en affaiblissant ses capacités défensives. « Nous ne devons pas leur permettre d’obtenir des avancées sur le dossier nucléaire, dans le détroit d’Ormuz ou sur d’autres enjeux », a-t-il insisté.

Sur le plan opérationnel, Eyal Zamir a assuré que l’armée israélienne se trouvait à « un niveau de préparation très élevé ». « Les avions de l’armée de l’air sont armés et prêts, les cibles sont chargées dans les systèmes. Nous savons lancer une frappe puissante immédiatement », a-t-il déclaré.

Concernant le front libanais, il a affirmé que plus de 1 700 terroristes du Hezbollah avaient été éliminés depuis le début des hostilités intensifiées le mois dernier, qualifiant ce bilan de « coup sévère » porté à l’organisation.

Enfin, le chef d’état-major a indiqué avoir donné instruction de transformer l’ensemble de la zone au sud du fleuve Litani en « zone létale » pour les terroristes du Hezbollah, illustrant une stratégie de pression maximale visant à empêcher toute réorganisation de l’organisation terroriste à proximité de la frontière israélienne.