Le chef d'état-major houthi blessé dans une frappe israélienne au Yémen

Un haut responsable israélien a confirmé dimanche que Mohammed Abd al-Karim al-Ghamari, chef d'état-major des Houthis et figure clé du mouvement soutenu par l'Iran, avait été blessé lors d'une frappe aérienne israélienne dans la capitale yéménite Sanaa. Tsahal a précisé qu'il n'était pas encore établi si le commandant avait été tué. Une source sécuritaire yéménite a indiqué à Ynet qu'al-Ghamari dirigeait également le programme de missiles du groupe et se trouvait en réunion avec d'autres responsables dans un quartier général situé dans un quartier aisé de Sanaa lors de l'attaque. La source a rapporté que les Houthis avaient déployé des barrages routiers dans la zone et que des ambulances avaient été aperçues sur les lieux.

Selon cette même source, al-Ghamari, formé en Iran, était responsable de la coordination des opérations entre les forces iraniennes et les Houthis. "Si sa mort était confirmée, ce serait un coup sérieux porté à la fois à l'Iran et aux Houthis", a-t-elle déclaré.

Cependant, Amin al-Barai, responsable houthi et directeur adjoint du département "d'orientation morale" du groupe, a démenti que al-Ghamari ait été blessé ou visé. Dans une déclaration nocturne, il a accusé Israël de fabriquer cette information pour détourner l'attention des récentes attaques iraniennes contre des sites stratégiques israéliens. Il a insisté sur le fait qu'al-Ghamari était "en bonne santé et supervise la gestion des attaques contre Israël".

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie de l'ouest du Yémen, ont lancé des dizaines de missiles et drones contre Israël ces derniers mois.