Le chef d'état-major prépare Tsahal à une "campagne élargie et globale"

Le général Eyal Zamir, chef d'état-major de Tsahal, a dirigé lundi une évaluation stratégique multi-fronts, la première du genre depuis près de deux ans. Cette réunion d'envergure, qui s'est tenue en présence des membres du forum de l'état-major général et du forum opérationnel, témoigne de l'ampleur des défis auxquels fait face Israël.

Une vision panoramique des menaces

L'évaluation a dressé un tableau complet de la situation du renseignement, opérationnelle et stratégique dans tous les théâtres d'opération, "des frontières proches jusqu'aux profondeurs du Moyen-Orient, incluant une approche systémique de Téhéran à Gaza". Les commandants ont passé en revue les facteurs régionaux déterminants, les opérations militaires planifiées et ont présenté une analyse systémique des défis à venir.

Le général Zamir a souligné la nécessité pour Tsahal d'être préparé à "la poursuite d'une campagne élargie et globale dans une réalité complexe et pleine de défis qui exige une action multi-fronts".

Des opérations offensives sur plusieurs fronts

"Tsahal doit agir de manière offensive sur plusieurs fronts tout en maintenant une défense vitale notamment aux frontières", a déclaré le chef d'état-major. Il a annoncé la poursuite du maintien de la supériorité aérienne et des efforts de renseignement.

Concernant Gaza, le général Zamir n'a pas masqué la difficulté de la situation : "La campagne dans la bande de Gaza est parmi les plus complexes que Tsahal ait connues. Nous avons de très grands succès, le commandement Sud continue de diriger avec des brigades régulières et de réserve qui agissent quotidiennement en attaque et en défense."

Il a reconnu le coût humain de ces opérations : "Nous payons de lourds tributs dans les combats - nous l'avons encore vu aujourd'hui." Malgré ces sacrifices, l'objectif reste inchangé : "le retour des otages et l'élimination du Hamas".

Une stratégie régionale ambitieuse

Le chef d'état-major a détaillé l'approche multi-fronts d'Israël : "Nous continuons d'affaiblir et d'empêcher les capacités stratégiques de la Syrie et du Hezbollah, et de préserver notre liberté d'action. Nous agissons en Judée-Samarie et continuons de combattre le terrorisme de manière cohérente et continue."

Concernant l'Iran, il s'est montré catégorique : "L'Iran et l'axe sont devant nos yeux - la campagne face à l'Iran n'est pas achevée."

2026 : une année charnière

Le général Zamir a conclu en évoquant les priorités futures, soulignant l'importance du facteur humain : "Nous n'oublions pas notre ressource la plus précieuse - les hommes. La culture organisationnelle, l'armée et la société, et les valeurs sont de grands défis que nous devons continuer d'approfondir."

Il a défini 2026 comme "une année de préparation, de configuration, d'exploitation des succès, de retour à la préparation opérationnelle et aux fondamentaux, et d'exploitation des opportunités opérationnelles", traçant ainsi les contours d'une stratégie militaire à long terme dans un environnement régional en constante évolution.