Le chef de l'armée de l'air israélienne défend sa poignée de main avec une manifestante anti-guerre

Articles recommandés -

Le général Tomer Bar, commandant de l'armée de l'air israélienne, s'est expliqué mercredi après la polémique suscitée par une vidéo le montrant serrant la main d'une manifestante réclamant l'arrêt de la guerre. La femme brandissait une pancarte accusant le gouvernement d'être "mangeur de morts" et de "choisir d'assassiner les otages".

Dans un message adressé aux commandants, Bar a détaillé les circonstances de cette rencontre : "En me rendant à la Kirya [quartier général militaire], plusieurs mères de soldats combattant à Gaza se trouvaient devant chez moi. Je me suis arrêté, je me suis approché d'elles, j'ai serré leurs mains et j'ai continué mon chemin."

Le général a justifié son geste par "le respect et l'estime pour les soldats et leurs familles, indépendamment de toute appartenance ou position politique". Il a précisé n'avoir "pas prêté attention au contenu des pancartes" et refusé de "se laisser entraîner dans la polarisation".

https://x.com/i/web/status/1955515223260971254 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette séquence a provoqué la colère du vice-ministre Almog Cohen, qui a exigé du ministre de la Défense une convocation du général Bar pour des explications. "J'ai du mal à croire que le commandant de l'armée de l'air soit d'accord avec ce qui est écrit, alors que ses soldats et officiers agissent pour défendre le pays au nom de ce même gouvernement", a-t-il déclaré.

Bar a conclu son message en appelant à poursuivre "notre mission commune, bien plus importante que tout différend", illustrant les tensions croissantes au sein de la société israélienne sur la conduite de la guerre et le sort des otages retenus à Gaza.