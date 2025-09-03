Le chef du groupe terroriste qui détenait la famille Bibas, éliminé à Gaza

Articles recommandés -

L’armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé mercredi avoir éliminé Musbah Salim Musbah Dayyah, chef de l’organisation terroriste Kataeb al-Mujahedeen, lors d’une opération conjointe menée dans le secteur de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.

Dayyah, qui avait pris la tête du groupe après l’élimination de ses trois prédécesseurs ces derniers mois, jouait un rôle central dans la planification et la coordination d’attentats tant à Gaza qu’en Judée-Samarie. Selon Tsahal, son organisation a participé activement au massacre du 7 octobre, notamment à des enlèvements et des meurtres.

Les Kataeb al-Mujahedeen, branche armée du Mouvement des Moudjahidine palestiniens, ont notamment été impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de Shiri Bibas et de ses enfants, Kfir et Ariel, ainsi que dans le meurtre du couple israélo-américano-canadien Judy et Gad Haggai, et de plusieurs travailleurs thaïlandais.

L’armée israélienne avait déjà ciblé avec succès d’autres dirigeants de l’organisation : en juin, Mahmoud Muhammad Hamid Kuhail, alias Abu al-Mu’tasim, commandant militaire du groupe, et As’ad Abu Sharaiya, chef politique, avaient été tués lors de frappes aériennes.

Bien que considéré comme relativement petit, le groupe est jugé hautement létal et fonctionne en cellules compartimentées, ce qui lui permet de dissimuler ses activités et d’échapper à la surveillance des renseignements israéliens.

Fondée lors de la Seconde Intifada par d’anciens membres des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ayant adopté une idéologie salafiste plus radicale, l’organisation a vu son premier chef, Omar Abu Sharaiya, tué par Tsahal en 2006. Depuis, la famille Sharaiya a largement assuré sa direction.