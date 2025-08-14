Le chef du Mossad à Doha pour relancer les négociations sur les otages

Articles recommandés -

David Barnea, directeur du Mossad, s'est rendu jeudi à Doha pour s'entretenir avec le Premier ministre qatari, cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, selon deux sources étrangères impliquées dans les négociations. Cette visite s'inscrit dans les efforts diplomatiques intensifs pour parvenir à un accord global sur la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza.

Un ultimatum déguisé en diplomatie

Lors de ses discussions dans la capitale qatarie, le chef du renseignement israélien a transmis un message sans équivoque aux médiateurs : la décision du gouvernement israélien concernant la conquête de la ville de Gaza n'est ni un bluff ni une guerre psychologique, mais une opération qu'Israël compte sérieusement mener en l'absence de progrès dans les négociations.

Cette pression temporelle vise à exploiter la fenêtre diplomatique avant que Tsahal ne lance son offensive sur Gaza-ville, permettant aux quatre pays médiateurs - États-Unis, Qatar, Égypte et Turquie - de trouver une solution pour arrêter la guerre.

Mobilisation diplomatique régionale

L'activité diplomatique s'est intensifiée ces derniers jours. Le Premier ministre qatari avait rencontré la semaine dernière l'émissaire américain Steve Witkoff à Ibiza, en Espagne, pour discuter d'un accord global de fin de guerre.

Parallèlement, une délégation de dirigeants du Hamas s'est rendue à Istanbul pour s'entretenir avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Ce dernier aurait exhorté les responsables du mouvement terroriste à reprendre les négociations et à conclure un accord.

Le Caire, plaque tournante des discussions

En début de semaine, les dirigeants du Hamas se sont rendus d'Istanbul au Caire pour des réunions avec les responsables du renseignement égyptien. Mercredi, ils ont rencontré Hassan Rachad, chef du renseignement égyptien, pour évoquer la reprise des pourparlers sur l'échange d'otages et le cessez-le-feu.

Cette multiplication des contacts diplomatiques témoigne de l'urgence ressentie par l'ensemble des acteurs pour éviter une escalade militaire majeure à Gaza.