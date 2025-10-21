Le chef du renseignement égyptien en Israël pour des discussions sur le cessez-le-feu

Hassan Rashad, directeur des services de renseignement égyptiens, est arrivé ce mardi en Israël dans le cadre de discussions sensibles sur l'après-conflit à Gaza.

Rashad s'est déjà entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et doit encore rencontrer le chef du Shin Bet David Zini, ainsi que le ministre de la Défense Israel Katz. Les discussions incluront également les représentants spéciaux du président américain Donald Trump : Steve Witkoff et Jared Kushner.

Cette visite s’inscrit dans un contexte diplomatique intense, alors que les États-Unis cherchent à stabiliser le cessez-le-feu récemment instauré. Le vice-président américain J.D. Vance est lui aussi arrivé en Israël, avec pour objectif de faire avancer la deuxième phase du plan Trump pour la région.

Witkoff et Kushner, de leur côté, sont présents dans le pays depuis dimanche, enchaînant les réunions stratégiques autour de la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza.