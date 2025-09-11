Le COGAT s'adresse directement aux Gazaouis : "Evacuez ! Ne croyez pas aux mensonges du Hamas"

Articles recommandés -

Le général de division Rasan Alian, coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires palestiniens (COGAT), a lancé mercredi un appel direct aux habitants de Gaza, les exhortant à évacuer vers le sud avant l'extension prévue des opérations militaires israéliennes dans la ville de Gaza.

Par le biais de la page Facebook "Al-Monsq", l'unité arabe du COGAT a publié des cartes détaillant les "emplacements vacants destinés à l'installation d'abris et de tentes" dans la zone humanitaire du sud de Gaza. Cette communication intervient dans le contexte des "préparatifs de l'occupation de la ville de Gaza" par Tsahal.

"Ces derniers jours, l'organisation terroriste Hamas a mené une campagne mensongère visant à vous empêcher, habitants de Gaza, de vous déplacer du nord vers le sud de la bande de Gaza pour votre protection et votre sécurité", a déclaré le général Alian dans son message vidéo.

Le coordinateur militaire accuse directement le Hamas de chercher à maintenir les civils dans les zones de combat pour servir ses "desseins meurtriers". "Ne tombez pas dans le piège des mensonges du Hamas. Il veut vous utiliser comme bouclier humain", a-t-il martelé.

Pour contrer ce qu'il qualifie de "campagne mensongère", Alian assure que "de nombreux emplacements sont vacants dans l'espace humanitaire pour installer des tentes", contrairement aux affirmations du Hamas qui présenterait la zone sud comme saturée.

Le général insiste sur l'urgence de la situation : "Le Hamas vous met en danger et nuit à vos familles. Vous devez connaître la vérité et obéir aux ordres d'évacuation. Ces ordres sont vitaux."

Cet appel du COGAT s'ajoute aux messages réguliers du porte-parolat arabophone de Tsahal enjoignant la population à évacuer avant les frappes israéliennes, ainsi qu'aux appels téléphoniques, messages SMS ainsi qu'aux tracts envoyés par l'armée. les autorités israéliennes ont enfin mis un numéro spécial à disposition des Gazaouis pour rapporter les actions de blocage du Hamas qui s'efforce de contrecarrer les évacuations.