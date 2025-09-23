Le commandant Shahar Netanel Bozaglo est tombé au combat dans le nord de la bande de Gaza

Articles recommandés -

L’armée israélienne a annoncé mardi matin la mort du commandant Shahar Netanel Bozaglo, 27 ans, originaire de Migdal HaEmek, lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.

Bozaglo, qui dirigeait une compagnie du 77e bataillon de la 7e brigade blindée a été grièvement blessé lorsque le char dans lequel il se trouvait a été frappé par un tir de RPG.

Son état s’est rapidement détérioré et il est décédé de ses blessures à l’hôpital.

Selon l’armée, le 77e bataillon, opérant sous le commandement de la brigade Golani, menait une offensive dans la ville de Gaza dans le cadre d’une nouvelle phase de l’opération visant à encercler et détruire la brigade Hamas de Gaza.

Avant leur entrée dans la ville, les forces de la 36e division ont procédé à un intense bombardement préparatoire, ciblant des infrastructures terroristes, des bâtiments utilisés par le Hamas et éliminant plusieurs terroristes.

L’armée israélienne précise qu’au cours des dernières 24 heures, plus de 200 cibles terroristes ont été frappées, y compris des tunnels souterrains, des appartements opérationnels et des positions de combat.

Un effort d’ingénierie important a également été déployé pour sécuriser les voies d’accès et permettre aux forces de manœuvre de pénétrer plus profondément dans la ville.

La mort du commandant Bozaglo marque la première perte israélienne depuis le lancement de cette nouvelle étape de l’offensive contre le Hamas à Gaza, qui vise à neutraliser définitivement la menace posée par l’organisation terroriste.