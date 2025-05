Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur la restitution des corps des otages à Israël

Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra jeudi une session historique consacrée à la Résolution 2474, qui traite de la restitution des dépouilles de personnes disparues détenues par des parties hostiles lors de conflits armés. Cette session, prévue à 15h00, marque la première discussion de ce type depuis le massacre du 7 octobre. L'initiative, lancée par les États-Unis avec le soutien d'Israël, fait suite à une demande officielle de la délégation américaine auprès du président actuel du Conseil de sécurité, l'ambassadeur de Grèce.

Au cœur du débat se trouve une cause défendue de longue date par l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon : l'exigence morale et internationale de restituer les corps des otages à Israël. Pour la première fois, cette demande sera au centre d'une discussion officielle du Conseil de sécurité. Israël devrait appeler la communauté internationale à exercer une pression directe sur le Hamas, qui détient les dépouilles de dizaines de soldats de Tsahal et de civils israéliens, dont Hadar Goldin, enlevé et tué lors de l'opération Bordure protectrice, et retenu par le Hamas depuis plus d'une décennie.

Durant la session, Ruby Chen, père du soldat otage Itay Chen, devrait s'adresser au Conseil et partager son histoire personnelle. Avant la réunion, une déclaration sera faite au siège de l'ONU à New York, en présence de Danon et de Leah Goldin, mère de Hadar Goldin, qui se rend spécialement en avion depuis Israël.

En amont de la discussion, Danon a déclaré : "Le fait que le Conseil de sécurité se réunisse pour la première fois depuis le 7 octobre pour discuter de la Résolution 2474 est le résultat d'une lutte diplomatique déterminée et intransigeante. Pendant des mois, nous avons crié au nom des familles, et le monde ne peut plus rester indifférent." "Le Hamas a transformé l'enlèvement de corps en une véritable industrie", a-t-il ajouté. "Le respect des morts est une valeur sacrée dans toutes les religions et toutes les cultures."