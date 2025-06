Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter une résolution de cessez-le-feu à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi à 16h00 heure de New York (23h00 heure d'Israël, 22h heure française) pour débattre et voter sur une nouvelle résolution de cessez-le-feu à Gaza, présentée par ses dix membres non permanents. Pour la première fois depuis l'entrée en fonction du président Trump, une résolution substantielle concernant la guerre à Gaza sera soumise au vote du Conseil. Les États-Unis devraient opposer leur veto.

"Quiconque soutient une résolution unilatérale et biaisée apporte en fait une aide au Hamas", selon l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon. "Au lieu de faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte le cadre qui est sur la table, certains pensent que la pression internationale arrêtera Israël. Notre message est clair : aucun débat ou résolution ne nous fera abandonner les otages."

La proposition qualifie la situation humanitaire à Gaza de "catastrophique" et exige également "la levée de toutes les restrictions immédiates et inconditionnelles sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution sécurisée à grande échelle", selon le texte de la résolution qui sera présentée au Conseil de sécurité.

Il a également été précisé que la résolution soutiendrait un cessez-le-feu immédiat et permanent basé sur les principes de la résolution 2735, incluant la libération de tous les otages, l'échange de prisonniers palestiniens, le retrait complet de Tsahal de la bande de Gaza et la mise en place d'un mécanisme de reconstruction significatif. Cependant, l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat n'est pas conditionnée à la libération des otages.