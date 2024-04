Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige qu'Israël soit tenu pour responsable d'éventuels crimes de guerre à Gaza

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution appelant Israël à rendre justice pour les crimes de guerre commis à Gaza. En signe de protestation, l'ambassadrice d'Israël auprès des Nations Unies à Genève, Meirav Eilon Shahar, a quitté la salle. L'ONU a condamné Israël pour la guerre à Gaza, mais n'a pas mentionné le Hamas ni ses crimes du 7 octobre. La résolution a été adoptée par 28 voix pour, 13 contre et 6 abstentions. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Argentine, le Paraguay, la Bulgarie et le Malawi ont voté contre, la France s’est abstenue.

Denis Balibouse/Pool via AP

La résolution met sur le même plan les otages israéliens kidnappés le 7 octobre et les prisonniers palestiniens détenus pour terrorisme et dénie à Israël le droit à se défendre. En outre, la résolution donne une légitimité à la "résistance palestinienne à l’occupation", appelle à un embargo sur les armes contre Israël et ignore ostensiblement la fourniture d’armes au Hamas par l’Iran et ses alliés.

Le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a déclaré en réponse à cette décision qu’"il n’y a rien d’anti-israélien, et encore moins d’antisémite, à adopter une ligne plus dure envers le gouvernement Netanyahou". "Notre préoccupation est de savoir comment Israël se comporte dans cette guerre. Nous soutenons leur droit à l’autodéfense, mais ils rendent leur sécurité et celle de nous moins sûres par leur façon de le faire", a-t-il estimé. Plus tard dans la journée de vendredi, le Conseil devrait adopter trois autres résolutions anti-israéliennes.

"Les décisions prises aujourd'hui sont une tache sur le Conseil des droits de l'homme et sur l'ONU dans son ensemble. Je n'assisterai pas au reste de cette session. Je ne peux plus m'asseoir dans la salle de ce soi-disant Conseil des droits de l'homme qui ne peut même pas se résoudre à mentionner le Hamas ou ses attaques terroristes brutales du 7 octobre", a déclaré Meirav Eilon Shahar à l’issue du vote. "Il ne peut même pas condamner le meurtre brutal de plus de 1 200 personnes de mon peuple, l'enlèvement de plus de 240 autres, y compris des enfants en bas âge, le viol, les mutilations et les abus sexuels de femmes, de filles et d'hommes israéliens".