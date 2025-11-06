Le corps d'otage identifié comme celui de l'étudiant tanzanien Joshua Loitu Mollel

L'Institut médico-légal a annoncé jeudi matin l'identification de la dépouille de Joshua Loitu Mollel un étudiant tanzanien en agriculture de 21 ans qui avait été enlevé à Gaza le 7 octobre 2023. Employé dans une ferme laitière à Nahal Oz, Joshua était arrivé en Israël à peine deux semaines avant le massacre du Shabbat noir.

Joshua faisait partie d'un groupe de plusieurs dizaines d'étudiants tanzaniens venus en Israël quelques semaines avant l'attaque du Hamas pour y étudier l'agriculture. Sa famille avait été informée de son décès en décembre 2023, ainsi que du fait que sa dépouille était détenue à Gaza, rapatriée mercredi soir après 761 jours de captivité.

Le jeune homme n'est pas la seule victime tanzanienne du massacre. Clemens Felix Matanga, 22 ans, également étudiant lui aussi, a été assassiné le 7 octobre. Son corps avait été identifié le 17 novembre à la base militaire de Shura.

Après le rapatriement de Joshua Loito Mollel, six otages assassinés demeurent encore détenus dans la bande de Gaza. Il s'agit du lieutenant Hadar Goldin, de Manny Goddard, Lior Rudaif, Dror Or, du major-général Ran Gueili et de Suttisak Rintlak.