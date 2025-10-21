Le corps d'otage restitué lundi identifié comme celui de Tal Haimi, assassiné le 7 octobre

La dépouille restituée par le Hamas lundi soir a été identifié comme étant celle de Tal Haimi, assassiné le 7 octobre et dont le corps avait été enlevé par les terroristes du Hamas. Tal Haimi, 41 ans, laisse derrière lui son épouse Ella et ses quatre enfants. Son plus jeune fils, Lotan, est né après son assassinat.

Major dans la réserve et originaire de Nir Yitzhak, Tal Haimi appartenait à la troisième génération des fondateurs du kibboutz et à la quatrième génération de ses résidents. Membre de l'équipe de sécurité du kibboutz, il était ingénieur en mécanique et passionné d'outils, "sachant toujours trouver une solution aux problèmes qui se présentaient", selon le siège des familles pour le retour des enlevés. Amateur de nature, il aimait emmener sa famille en excursion et camper.

Le matin du 7 octobre 2023, Tal Haimi est parti combattre des dizaines de terroristes aux portes du kibboutz Nir Yitzhak. Avec le reste de l'équipe d'alerte, il a mené un combat acharné pendant des heures, faisant preuve d'un "héroïsme absolu" selon les témoignages. C'est au cours de la bataille qu'il a été tué.Pendant deux mois, sa famille a cru qu'il était encore en vie. Elle a appris ensuite qu'il avait été assassiné et que son corps était retenu à Gaza.

Il reste à ce jour 15 corps d'otages encore aux mains du Hamas.