Le corps d'un quatrième otage, Ron Benjamin, découvert à Gaza

Le corps de l'otage Ron Benjamin a été trouvé lors d'une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet dans la bande de Gaza. Sur la base de renseignements vérifiés, Ron Benjamin a été assassiné lors du massacre du 7 octobre à l'intersection de Mefalsim, et son corps a été enlevé à Gaza par des terroristes du Hamas. Ron était marié et père de deux enfants. Il a été assassiné et pris en otage dans la région du kibboutz Beeri alors qu’il effectuait l'une de ses habituelles promenades à vélo.

Son corps a été secouru avec ceux de Yitzhak Gelernter, Shani Louk et Amit Buskila lors d'une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet, sur la base de renseignements précis du Shin Bet obtenus lors des interrogatoires de terroristes appréhendés dans la bande de Gaza, ainsi que de renseignements du quartier général des otages et des personnes disparues de la direction du renseignement de Tsahal. Après une procédure d'identification effectuée par des responsables médicaux de l'Institut national médico-légal israélien et de la police israélienne, des représentants de Tsahal ont informé la famille ce samedi.