Les corps d’Ofra Kedar, Jonathan Samrano et Shai Levinson retrouvés à Gaza

Lors d’une opération spéciale menée dans la nuit de samedi à dimanche, les services de sécurité israéliens — le Shin Bet et les forces de Tsahal — ont récupéré les corps de trois otages israéliens enlevés et assassinés par le Hamas le 7 octobre 2023 : Ofra Kedar, Jonathan Samrano et le sergent-chef Shai Levinson. Les dépouilles ont été localisées puis extraites de la bande de Gaza grâce à des renseignements précis fournis par le Shin Bet, la branche du renseignement militaire et le commandement en charge du dossier des ravisseurs.

Ofra Kedar, âgée de 71 ans, était membre du kibboutz Be’eri. Elle a été brutalement assassinée à son domicile par des terroristes du Hamas avant que son corps ne soit enlevé. Son époux, Shmuel Kedar, a également été tué ce jour-là dans leur maison. Ofra était mère de trois enfants et figure emblématique de sa communauté.

Jonathan Samrano, 21 ans, avait fui le festival de musique Nova pour tenter de se réfugier au kibboutz Be’eri avec des amis, mais il y a été capturé, tué, puis son corps enlevé par des membres du Hamas. Selon les informations confirmées, l’un de ses assassins était un employé de l’UNRWA, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Ce lien direct entre un agent d’une organisation internationale et un acte terroriste ravive les critiques contre l’UNRWA, accusée à plusieurs reprises de collusion avec des membres du Hamas.

Le sergent-chef Shai Levinson, 19 ans, commandant de char au sein du bataillon Oz, a été tué au combat après avoir affronté des terroristes lors de l’attaque du 7 octobre. Son corps a également été enlevé par les assaillants ce même jour.

Les identités des trois victimes ont été confirmées après examen par la police israélienne et le rabbinat militaire. Des officiers du département des ressources humaines ont annoncé la nouvelle aux familles et à la communauté endeuillée de Be’eri. L’armée israélienne a exprimé sa solidarité avec les proches et affirmé qu’elle poursuivrait ses efforts jusqu’au retour de tous les otages, vivants ou morts.

Dans un communiqué, l’avocat Michael Litvak, représentant la famille Samrano, a salué l’opération : “C’est un jour où la tristesse et la joie se mêlent. Nous félicitons les forces de sécurité pour cette opération héroïque. Elle prouve que les otages peuvent être ramenés par la force militaire.” Il a également appelé l’État d’Israël à mettre fin à toute collaboration avec l’UNRWA, qu’il accuse d’être complice d’enlèvements et de meurtres : “Il est temps de fermer les institutions de l’UNRWA, de poursuivre tous les terroristes du bataillon Noukhba, et de leur imposer la peine de mort.”

50 otages sont toujours détenus par le Hamas, dont au moins 20 seraient encore en vie.